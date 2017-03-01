مقرب من العثماني:لهذه الأسباب يهاجم أعضاء ''بالبيجيدي'' رئيس الحكومة ﻿

لايختلف إثنان حول تعرض حزب العدالة والتنمية لرجة قوية نتجت عنها أزمة حادة داخل التنظيم السياسي دي المرجعية الإسلامية، نتج عنها صراع وإختلاف في الرؤى بين تيارات داخل الحزب

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لايختلف إثنان حول تعرض حزب العدالة والتنمية لرجة قوية نتجت عنها أزمة حادة داخل التنظيم السياسي دي المرجعية الإسلامية، نتج عنها صراع وإختلاف في الرؤى بين تيارات داخل الحزب، إنطلقت بشكل سري منذ الإنتخابات التشريعية، وخرجت إلى العلن مباشرة بعد تشكيل سعد الدين العثماني للحكومة الحالية، وإعفاء عبد الإله بن كيران.

وحسب مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فرغم التأكيد على وجود التوافق بين قيادات حزب العدالة والتنمية وأعضاء به تحت عنوان "الرأي حر والقرار ملزم" لكن الواقع عكس ذلك تماما، حيث توجد تيارات متناقضة تماما داخل الحزب الذي يتوفر على أكبر قوة نيابية في البرلمان، حيث أن مغادرة عبد الإله بن كيران الأمين العام الحالي للحزب، يعني القضاء بشكل مباشر على بعض صقور الحزب الذين يهاجمون العثماني بشكل يومي تقريبا داخل صفحاتهم الفايسبوكية في حين يتوارون عن الأنظار ويلتزمون الصمت خلال اللقاءات داخل مؤسسات الحزب.

وأوضح ذات المصدر، أن سببين رئيسيين وراء مهاجمة سعد الدين العثماني ، فالأول مرتبط بالإستوزار والمسؤولية داخل البرلمان، أي أن بعض الغاضبين كانوا يطمحون من خلال دفاعهم المستميت على بن كيران طوال السنوات الماضية، أن يرشحوا أو يحصلوا على مناصب المسؤولية إما في الوزارات أوالمؤسسات العمومية، مايعني أن أهدافهم شخصية محضة ولاعلاقة لها بما يسمى "بالنضال أو الخوف على الحزب".

أما السبب الثاني وفق ذات المصدر، فهو المؤتمر المقبل للحزب، حيث يرغب الغاضبون في عودة بن كيران كقائد للحزب لولاية ثالثة، ضمانا لبقاء "المصالح الشخصية" داخل الحزب، لعلمهم أن ذهاب من إتفقوا على تسميته "بالزعيم" سواء منهم البرلمانيين، أو أعضاء بالأمانة العامة، هو إعلان عن موتهم سياسيا لمعرفتهم المسبقة بسيطرة التيار الجديد على تنظيمات الحزب بشكل هادئ وبدون ضجة وهي السياسة التي لقنها العثماني لمناصريه.