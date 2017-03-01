فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..أردوغان يقرأ القرآن بعد الفوز في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمواقع إلكترونية تركية اليوم الإثنين، مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وهو يقرأ القرآن أمام ضريح السلطان محمد الفاتح في

"شوف تيفي"



نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمواقع إلكترونية تركية اليوم الإثنين، مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وهو يقرأ القرآن أمام ضريح السلطان محمد الفاتح في إسطنبول.

وأوضحت هذه الصفحات أن أردوغان قام بتجويد القرآن أمام ضريح السلطان محمد الفاتح عند زيارته له عقب الفوز في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان أردوغان قد وصف إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد بالنصر لتركيا بأسرها بعد أن كان لصالحه بنسبة 51 في المائة.