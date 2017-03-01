مثير..شوفو شحال خْدا بنكيران ديال الفلوس منين خرج من الحكومة ﻿

من المنتظر أن تكشف أسبوعية ''المشعل'' في عددها الصادر غدا الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بخصوص أتعاب نهاية الخدمة الخاصة برئيس الحكومة ووزراء حكومته.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تكشف أسبوعية "المشعل" في عددها الصادر بعد غد الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بخصوص أتعاب نهاية الخدمة الخاصة برئيس الحكومة ووزراء حكومته.

فحسب الأسبوعية فإن أول ما يتقاضاه الوزير بعد مغادرة كرسيه هو جزاء نهاية الخدمة الذي يناهز 32 مليون سنتيم بالنسبة لرئيس الحكومة و26 مليون سنتيم بالنسبة للوزير العادي، أما كاتب الدولة فيتقاضى 20 مليون سنتيم أي ما يعادل الأجر الأساسي لعشرة أشهر من الخدمة.

أما عن المعاش الشهري تضيف الأسبوعية، فإذا كان للوزير السابق عمل قار فالدولة تمنحه معاشا تكميليا يحسب من خلال أجره كوزير دون احتساب الامتيازات مضروبا في واحد ونصف، وعلى سبيل المثال إذا كان الوزير يحصل من خلال أجره الجديد على أجر قدره 15 ألف درهم، فالدولة ستمنحه 24 ألف درهم، ليصل دخله الشهري إلى دخله الوزاري السابق، وليستفيد الوزير من كل هذه الامتيازات يجب ألا يقل عمله داخل الحكومة عن 6 أشهر.



