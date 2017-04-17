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خطير وعاجل .. حادث سير مروع بمنطقة عين السبع بالبيضاء..إليكم التفاصيل+صور

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 17:34 خطير وعاجل .. حادث سير مروع بمنطقة عين السبع بالبيضاء..إليكم التفاصيل+صور | حوادث و حقوق
خطير وعاجل .. حادث سير مروع بمنطقة عين السبع بالبيضاء..إليكم التفاصيل+صور
شهدت الطريق الساحلية عين السبع على مستوى ''زناتة الكبرى'' قبل قليل من يومه الاثنين حادثة سير مروعة خلقت إصابة شاب على مستوى رأسه إصابة جد بليغة نقل على إثرها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ''مولاي

شوف تيفي :

شهدت الطريق الساحلية عين السبع على مستوى "زناتة الكبرى" قبل قليل من يومه الاثنين حادثة سير مروعة خلقت إصابة شاب على مستوى رأسه إصابة جد بليغة نقل على إثرها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى "مولاي عبدالله" بمدينة المحمدية.

و أكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن شابا عشرينيا يقود دراجة نارية من الحجم الكبير ارتطم أثناء خروجه من أحد "الكابانوهات" المتواجدة قرب شاطئ "بيكيني" بسيارة من الخلف , أدت إلى إصابته إصابات خطيرة على مستوى الرأس فيما تعرضت السيارة و الدراجة النارية لخسائر مادية جسيمة كذلك.

و فور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية المحمدية إلى مكان الحادث حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للحادث , فيما أكدت المصادر أن الضحية لازال يرقد في مصلحة الإنعاش بمستشفى المحمدية بين الحياة و الموت.

عين السبع

عين السبع

عين السبع

عين السبع

عين السبع

‫شوف تيفي

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الدرك الملكي شوف تيفي الكابانوهات زناتة الكبرى

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