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عاجل: بعد اعتقالها في سجن عكاشة..زوجة مرداس في اعتراف سابق..''راجلي مْهَلي فيا وها كيفاش''

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 17:24 عاجل: بعد اعتقالها في سجن عكاشة..زوجة مرداس في اعتراف سابق..راجلي مْهَلي فيا وها كيفاش | حوادث و حقوق
عاجل: بعد اعتقالها في سجن عكاشة..زوجة مرداس في اعتراف سابق..''راجلي مْهَلي فيا وها كيفاش''
حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات جديدة وحصرية متعلقة بتورط زوجة مرداس في التخطيط لجريمة قتل زوجها.

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على معطيات جديدة وحصرية متعلقة بتورط زوجة مرداس في التخطيط لجريمة قتل زوجها.

و قالت مصادرنا إن "أرملة مرداس" كانت تمارس الرياضة في أحد أرقى النوادي بمدينة الدار البيضاء و تتباهى بسيارتها و مجوهراتها التي كانت تتلقها كهدايا من زوجها البرلماني أمام زميلاتها.

"أرملة مرداس" التي تقبع بسجن عكاشة، لم تكن تتردد وهي تمارس الرياضة (قبل حوالي شهر على الجريمة) في الحديث عن العلاقة الجيدة التي كانت تربطها بالبرلماني المقتول والتي وصفتها ذات المصادر بـ"الجيدة"حينها.

وعكس ما كانت تروج له وفاء ،فالحقيقة التي ظهرت بعد جريمة قتل زوجها أثبتت العكس بعد تورطها في هذه الجريمة رفقة عشيقها هشام مشتري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مرداس جريمة التخطيط

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