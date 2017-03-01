شاب في مقتبل العمر يتعرض لإعتداء شنيع بحد السوالم ﻿

عملت '' شوف تيفي'' أن شابا يدعى محمد.م والبالغ من العمر 24 سنة تعرض لإعتداء شنيع الأسبوع المنصرم بمنطقة حد السوالم من طرف قاطع طريق تسبب له في جروح بليغة.

شوف تيفي

عملت " شوف تيفي" أن شابا يدعى محمد.م والبالغ من العمر 24 سنة تعرض لإعتداء شنيع الأسبوع المنصرم بمنطقة حد السوالم من طرف قاطع طريق تسبب له في جروح بليغة.

وفي تفاصيل الواقعة الخطيرة، فإن الضحية تعرض لمحاولة سرقة عندما حاول أحد الأشخاص سلبه ممتلكاته وأغراضه الخاصة، ليدخلا في مشادات ما جعل المُعتدي يُشهر سِلاحَهُ الأبيض في وجه الضحية ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى العنق.

وأضافت مصادر شوف تيفي، أن مرتكب الإعتداء من المحتمل توفره على سوابق قضائية حيث معروف عنه ترويج المخدرات ومشاركته في أعمال إجرامية.

وأكد مصدرنا، أنه ولحدود الساعة لم يتم القبض على الجاني بالرغم من الشاكايات التي وضعها الضحية محمد.م لدى رجال الدرك الملكي بحد السوالم.