خطير.. حضيو راسكم البنات: ماكياج سميتو القنبلة شوه وجه إعلامية عربية ﻿

كشف موقع ''نوافد'' الموريتاني اليوم الاثنين أن صحفية موريتانية مشهورة تعمل مقدمة لنشرات في التلفزيون توقفت عن التقديم منذ الأسبوع الماضي نتيجة تشوه كبير في وجهها بسبب استخدام مواد تجميل تطلق عليها

"شوف تيفي"



كشف موقع "نوافد" الموريتاني اليوم الاثنين أن صحفية موريتانية مشهورة تعمل مقدمة لنشرات في التلفزيون توقفت عن التقديم منذ الأسبوع الماضي نتيجة تشوه كبير في وجهها بسبب استخدام مواد تجميل تطلق عليها الفتيات اسم القنبلة.

وأوضح الموقع ذاته أن ماكياج "القنبلة" تسبب في حروق متعددة في وجه الإعلامية، ما تطلب لجوءها إلى العلاج عقب ظهور بقع وتشوهات خطيرة في مختلف أنحاء وجهها، حيث سيتطلب شفاءها وقتا طويلا قبل العودة مجددا لتقديم النشرات التلفزيونية .

وأكد ذات الموقع أن العديد من الفتيات الموريتانيات خلال بحثهن عن الجمال تستخدمن وصفات تشكل خطرا بالغا على حياتهن دون معرفة خطورة هذه المواد التجميلة الصناعية .