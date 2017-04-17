صور جديدة و حصرية للملك محمد السادس بلباس عسكري في ميامي الأمريكية ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور جديدة، ظهر خلالها الملك محمد السادس بلباس عسكري رفقة ثلاثة شبان مغاربة التقوا بهم في ولاية ميامي الأمريكية.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بصور جديدة، ظهر خلالها الملك محمد السادس بلباس عسكري رفقة ثلاثة شبان مغاربة التقوا بهم في ولاية ميامي الأمريكية.



وظهر الملك محمد السادس وهو سعيد باللقاء مع أبناء شعبه الذين التقطوا برفقته العديد من الصورة التذكارية الجميلة والمعبرة والتي ستظل خالدة في أذهانهم.

جدير بالذكر إلى أن الملك محمد السادس، حل بميامي وسط الأسبوع الماضي، قادما لها من كوبا التي قضى بها عطلة رفقة أسرته الصغيرة.