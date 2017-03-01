 شاب مغربي من الريصاني يمثل المغرب في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل ﻿
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شاب مغربي من الريصاني يمثل المغرب في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 16:34 شاب مغربي من الريصاني يمثل المغرب في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل | مجتمع
شاب مغربي من الريصاني يمثل المغرب في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل
علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب أحمد أعسيني البالغ من العمر 18 السنة والمنحدر من مدينة الريصاني نواحي تنغير، سيمثل المغرب في أولمبياد الرياضيات في دولة البرازيل يوم 12 يوليوز المقبل.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الشاب أحمد أعسيني البالغ من العمر 18 السنة والمنحدر من مدينة الريصاني نواحي تنغير، سيمثل المغرب في أولمبياد الرياضيات في دولة البرازيل يوم 12 يوليوز المقبل.

 وفي اتصال أجرته شوف تيفي مع والد التلميذ المذكور فقد صرح أنه تم اختيار ستة تلاميذ يتابعون دراستهم بمختلف جهات المملكة من بينهم أحمد أعسيني للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية بالبرازيل شهر يوليوز.

 وأعرب والد التلميذ الذي يتابع دراستة في السنة الثانية باكالوريا مسلك علوم الرياضيات بثانوية للا سلمى التأهيلية بمدينة الريصاني « أعرب » عن فخره وسعادته بتمثيل ابنه أحمد أعسيني المغرب في هذه التظاهرة كما أضاف على أن الأخير يُعد من بين أجود التلاميذ في مؤسسته التعليمية.

 

‫شوف تيفي

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مجتمع شاب مغربي الريصاني أولمبياد الرياضيات بالبرازيل شوف تيفي

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