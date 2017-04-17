بالصورة.. بعد تصريحه المثير للجدل بخصوص المجرد: هذا ما قام به الشاب خالد بعد الإفراج عن ''المعلم'' ﻿

بعد مرور أشهر على تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول قضية الفنان المغربي سعد المجرد، نشر الفنان الجزائري الشاب خالد أمس الأحد، على حسابه بالانستغرام صورة لـ ''المعلم'' مرفوقة بتدوينة تعكس ما سبق و



''شوف تيفي''



بعد مرور أشهر على تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول قضية الفنان المغربي سعد المجرد، نشر الفنان الجزائري الشاب خالد أمس الأحد، على حسابه بالانستغرام صورة لـ ''المعلم'' مرفوقة بتدوينة تعكس ما سبق و صرح به.

وكتب الشاب خالد إلى جانب صورة سعد المجرد الذي عانق الحرية ''الحمد لله على السلامة وأتمنى لك عودة جيدة''، وهو ما جعل المئات من النشطاء يتفاعلون بكثافة حيث أوضح العديد منهم أن الشاب خالد وبالرغم من تدوينته هذه إلا أنه كان سعيدا بابتعاد المجرد عن الساحة الفنية.

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن الشاب خالد يعد من الفنانين العرب الذين استطاعوا إيصال أغنية ''الراي'' للعالمية وعلاقته بالفنان سعد المجرد جيدة جدا بالرغم مما قيل وما تم تداوله في العديد من المنابر الإعلامية.



