بالصور:فضيحة أخلاقية تتسبب في الاعتداء على وفد صحافي بطريقة بشعة بمرزوكة ﻿

تعرض مجموعة من الصحافيين المشاركين في تغطية مهرجان مدينة مرزوكة، اليوم الاثنين، للاعتداء والتعنيف على يد منظمي هذا المهرجان خلال رحلة عودتهم إلى مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تعرض مجموعة من الصحافيين المشاركين في تغطية مهرجان مدينة مرزوكة، اليوم الاثنين، للاعتداء والتعنيف على يد منظمي هذا المهرجان خلال رحلة عودتهم إلى مدينة الدار البيضاء.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد اعترض الوفد الصحافي على نقل فتاتين لا علاقة لهما بالجسم الصحفي بالحافلة التي أقلت الجميع صوب مدينة الدار البيضاء نظرا لوقوع تجاوزات غير أخلاقية، لتتطور الأمور بعد ذلك عقب تعرض الصحافيين للضرب والسب والقذف من طرف بعض منظمي المهرجان.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تدخلت وقامت باقتياد جميع الأطراف إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.