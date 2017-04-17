عاجل..انقلاب شاحنة محملة بـ ''الدلاح'' بأرفود ﻿

''شوف تيفي''
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين الريصاني وأرفود اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بكمية مهمة من فاكهة البطيخ الأحمر.
وتظهر صور الحادثة مدى خطورته، الذي قد تكون أسباب وقوعه راجعة إلى السرعة المفرطة وأيضا إلى حمولة الشاحنة الكبيرة من البطيخ الأحمر.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فإن هذا الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يتسبب في خسائر بالأرواح.
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