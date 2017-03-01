أمن مراكش يصل إلى الرياض الذي صُورت داخله مشاهد الفيديو الجنسي الشاذ الذي هز المدينة الحمراء ويوقف مُسيره‎ ﻿

أوقفت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مسير الرياض الذي صورت بداخله مشاهد الفيديو الجنسي المثير الذي هز المدينة الحمراء.





شوف تيفي:محمد لحلو



أوقفت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مسير الرياض الذي صورت بداخله مشاهد الفيديو الجنسي المثير الذي هز المدينة الحمراء.



وجاء توقيف المسؤول عن الرياض، عشية أمس الأحد، بعد تحديد مكانه بدرب بن علال بحي بن صالح بمقاطعة مراكش المدينة.

هذا، وتم اقتياد الموقوف إلى مقر ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث معه وتحديد ظروف وملابسات تصوير الفيديو الجنسي المشين بناء على تعليمات النيابة العامة.

كما توصلت المصالح الأمنية بمراكش بمعلومات أولية عن هوية بعض أبطال الفيديو الجنسي الشاذ حيث صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

ويكشف الفيديو الجنسي المثير الذي مدته دقيقتين و16 ثانية، تفاصيل علاقات جنسية واضحة بين شواذ مغاربة وفرنسيين.

وتم تصوير الفيديو الجنسي بطريقة احترافية وبأسلوب سردي ينطلق بوصول السائح الفرنسي الشاب إلى المدينة العتيقة بمراكش حيث يبحث عن إحدى دور الضيافة قبل أن يلتقي بشاب مغربي أسمر البشرة لتنطلق مغامراتهما الجنسية الشاذة داخل الرياض المذكورة فيما يظهر باقي أبطال الفيديو الشاذ تباعا حسب تسلسل الفيديو الجنسي.





