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غضب وسط ''البيجيدي'' بعد حجب كلمة بن كيران وبث تصريحات العثماني في الموقع الرسمي للحزب

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 14:15 غضب وسط البيجيدي بعد حجب كلمة بن كيران وبث تصريحات العثماني في الموقع الرسمي للحزب | بوليتيك
غضب وسط ''البيجيدي'' بعد حجب كلمة بن كيران وبث تصريحات العثماني في الموقع الرسمي للحزب
لجأ العديد من نشطاء حزب العدالة والتنمية، إلى السخرية عبر تدوينات على حائطهم الفايسبوكي يطالبون ببث كلمة عبد الإله بن كيران كاملة في اللقاء التواصلي الذي جمعه مع برلمانيي حزب المصباح الأسبوع


بوليتيك
شوف تيفي

لجأ العديد من نشطاء حزب العدالة والتنمية، إلى السخرية عبر تدوينات على حائطهم الفايسبوكي يطالبون ببث كلمة عبد الإله بن كيران كاملة في اللقاء التواصلي الذي جمعه مع برلمانيي حزب المصباح الأسبوع الماضي.

وإستغرب ''البيجديون'' من بث التسجيل الكامل لكلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من طرف الموقع الرسمي لحزب ''المصباح'' في حين ثم حجب كلمة بن كيران، رغم أن اللقاء التواصلي مع برلمانيي الحزب إفتتح بكلمة الأمين العام للحزب يوما قبل كلمة العثماني.

من جهة ثانية، قال مصدر ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران هو من إتخذ قرار عدم بث كلمته على الأقل إلى حين تصويت البرلمان على البرنامج الحكومي، نظرا لتصريحاته المثيرة حول وزراء باسم أحزاب الأغلبية الحكومية والمفاوضات التي قادها العثماني لتشكيل الأغلبية.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمين العام لحزب ''المصباح'' هو الذي يحدد توقيت بث كلماته في اللقاءات الداخلية للحزب، حيث ان المسؤولين عبى الموقع الرسمي للحزب لايملكون الصلاحية في بث الكلمة إلى حين موافقة عبد الإله بن كيران نفسه.

هذا، وعقد برلمانيو حزب العدالة والتنمية في البرلمان، لقاءا تواصليا يومي الخميس والجمعة الماضيين، إفتتح بكلمة لبن كيران صبيحة يوم الخميس الماضي، فيما جاءت كلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صبيحة اليوم الموالي أي الجمعة.

 

‫شوف تيفي

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الحكومة بن كيران البرلمان سعد الدين العثماني المسؤولين شوف تيفي

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