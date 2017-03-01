سري..شركة عملاقة في صناعة السيارات تفتتح فرعا لها بالمغرب ﻿

وسط تكتم شديد، علمت ''شوف تيفي'' أن المسؤولين المغاربة إقتربوا من إنهاء المشاورات مع مجموعة من كبار مصنعي السيارات في العالم، لفتح فرع هو الأول من نوعه بإفريقيا.

شوف تيفي

وسط تكتم شديد، علمت "شوف تيفي" أن المسؤولين المغاربة إقتربوا من إنهاء المشاورات مع مجموعة من كبار مصنعي السيارات في العالم، لفتح فرع هو الأول من نوعه بإفريقيا.

وأضاف مصدر مطلع، أن شركة ثالثة ستعلن قريبا عن إفتتاح مصنع للسيارات لها بالمغرب، بعد شركتي سيتروين ورونو، حيث أن المصنع الثالث المنتظر الإعلان عنه قريبا وصل مراحله النهائية بعد مشاورات إنطلقت منذ مدة.

وقال ذات المصادر، أن المنافسة الشديدة بين عدة دول من شمال إفريقيا وآسيا، دفعت بالمسؤولين المغاربة و الشركة المتخصصة في صناعة السيارات، لإبقاء المفاوضات سرية إلى حين الإنتهاء من جميع الإجراءات والمشاورات لإنشاء المصنع.

وأفاد ذات المصدر، أن الحديث مازال مبكرا عن المدينة التي ستحتضن الإستثمار الجديد، لكن الأهم من ذلك هو الثقة التي أصبح يحظى بها المغرب لدى الشركات العملاقة في صناعة وتركيب السيارات.

وفي ذات السياق، فقد سبق لشركات فولسفاغن وفورد وسيات أن عبرت عن إهتمامها إنشاء مصانع لتركيب السيارات في المغرب باعتباره بوابة لإفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى الإستقرار الأمني والسياسي بالمقارنة مع دول أخرى منافسة.