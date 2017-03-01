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عاجل وسار للمغاربة.. رسميا روسيا تسمح للمغاربة بدخول أراضيها بلا فيزا..وها كيفاش

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 13:59 عاجل وسار للمغاربة.. رسميا روسيا تسمح للمغاربة بدخول أراضيها بلا فيزا..وها كيفاش | مجتمع
عاجل وسار للمغاربة.. رسميا روسيا تسمح للمغاربة بدخول أراضيها بلا فيزا..وها كيفاش
كشفت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين أن الحكومة الروسية، أعلنت عن السماح للرعايا المغاربة بالدخول إلى الأراضي الروسية دون تأشيرة ''فيزا''.


"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين أن الحكومة الروسية، أعلنت عن السماح للرعايا المغاربة بالدخول إلى الأراضي الروسية دون تأشيرة "فيزا".

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف، صرح أن السياح ورجال الأعمال من 18 دولة يمكنهم الدخول إلى روسيا دون الحاجة إلى تأشيرة.

وأضافت ذات المصادر أن رئيس الوزراء الروسي قال خلال اجتماعه بنائب رئيس مجلس الدولة "وافقت على قائمة الدول التي سيتمتع مواطنوها خاصة منهم رجال الأعمال والسياح بمعاملة تفضيلية، حيث يمكنهم الدخول إلى روسيا دون تأشيرة، وسيكون بإمكانهم التسجيل على موقع خاص على الانترنت.

وأكد ميدفيديف، أن الدول التي تم اختيارها على أساس المعاملة بالمثل، وليس لكونها قريبة أو بعيدة، هي "المغرب،الجزائر، البحرين، بروناي، الهند، إيران، قطر، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، المكسيك، ، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تونس، تركيا واليابان."

 

 

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