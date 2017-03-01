جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان بعد غد الاربعاء لتقديم البرنامج الحكومي ﻿

يعقد البرلمان بمجلسيه، بعد غد الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

يعقد البرلمان بمجلسيه، بعد غد الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه الجلسة التي تلتئم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ، ستعقد على الساعة الخامسة والنصف.