جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان بعد غد الاربعاء لتقديم البرنامج الحكومي ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
يعقد البرلمان بمجلسيه، بعد غد الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه الجلسة التي تلتئم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ، ستعقد على الساعة الخامسة والنصف.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.