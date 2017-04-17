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مؤلم وبالصور..اختفاء شاب بقمة جبل توبقال وأنباء غير مؤكدة تشير إلى وفاته

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 13:17 مؤلم وبالصور..اختفاء شاب بقمة جبل توبقال وأنباء غير مؤكدة تشير إلى وفاته | مجتمع
مؤلم وبالصور..اختفاء شاب بقمة جبل توبقال وأنباء غير مؤكدة تشير إلى وفاته
كشف مجموعة من عشاق رياضة التسلق على الجبال عبر صفحاتهم الشخصية الفايسبوكبة عن اختفاء شاب مغربي في أعالي قمة جبل توبقال وبالتحديد في قمة ''أفلاي'' بعد أن صعد إلى قمة أكيوض وأراد أن يكمل التحدي لصعوده


''شوف تيفي'':


كشف مجموعة من عشاق رياضة التسلق على الجبال عبر صفحاتهم الشخصية الفايسبوكبة عن اختفاء شاب مغربي في أعالي قمة جبل توبقال وبالتحديد في قمة ''أفلاي'' بعد أن صعد إلى قمة أكيوض وأراد أن يكمل التحدي لصعوده القمة المذكورة.

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن هذا الشاب البيضاوي يدعى ''زكرياء''، فارق الحياة عقب سقوطه من حافة عالية، في حين أوضح آخرون أن وفاته تبقى غير مؤكدة إلى حدود الساعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التسلق توبقال الشاب البيضاوي التسلق

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