عاجل وبالصور..حريق مهول في طاكسي بالبيضاء..وها شنو وقع للركاب ﻿

شهد شارع السفير ابن عائشة بمنطقة عين السبع بالبيضاء اليوم الاثنين، وقوع حادث خطير، عقب اندلاع النيران بسيارة أجرة كبيرة ''طاكسي بيض''.



"شوف تيفي"



شهد شارع السفير ابن عائشة بمنطقة عين السبع بالبيضاء اليوم الاثنين، وقوع حادث خطير، عقب اندلاع النيران بسيارة أجرة كبيرة "طاكسي بيض".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تماسا كهربائيا، اندلع بسيارة الأجرة نتيجة وقوع تماس كهربائي، ما دفع بالركاب ومع تصاعد الدخان إلى مغادرة السيارة والفرار من مكان تواجدها.

وأضاف المصدر ذاته أن شاحنة للوقاية المدينة، حلت بمكن الحريق وتمكنت من إخماد ألسنة النيران من على سيارة الأجرة التي تفحمت بالكامل.