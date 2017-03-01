 بالفيديو :أبوحفص لـ''شوف تيفي'' لم أدعو إلى المساواة في الإرث و هذه تفاصيل ما صرحت به ﻿
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بالفيديو :أبوحفص لـ''شوف تيفي'' لم أدعو إلى المساواة في الإرث و هذه تفاصيل ما صرحت به

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 12:52 بالفيديو :أبوحفص لـشوف تيفي لم أدعو إلى المساواة في الإرث و هذه تفاصيل ما صرحت به | مجتمع
بالفيديو :أبوحفص لـ''شوف تيفي'' لم أدعو إلى المساواة في الإرث و هذه تفاصيل ما صرحت به
أكد رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام ,محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ''أبي حفص'' أن ضرورة فتح حوار حول موضوع ''الإرث و المناصفة'' , جاء بسبب تغيير عدد من المعطيات على الأرض تلزم الجميع


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أكد رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام ,محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ''أبي حفص'' أن ضرورة فتح حوار حول موضوع ''الإرث و المناصفة'' , جاء بسبب تغيير عدد من المعطيات على الأرض تلزم الجميع بضرورة فتح باب النقاش و الحوار و ليس بالدعوة إلى المساواة في الإرث كما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية .

و ذكر أبوحفص خلال اتصال حصري مع قناة ''شوف تيفي'' , أنه دعى فقط إلى فتح حوار في موضوع الإرث فقط لاغير, بالرغم من إيمانه بأنه لا فرق بين الرجل و المرأة في الاسلام و أن مبدأ المساوات أصل و قيمة تابثة من قيم الاسلام, و أضاف ''أبو حفص'' بخصوص النص الشرعي ''للذكر مثل حظ الانثيين'' فإنه يحتاج إلى حوار ’ لأن العلة و الغاية التي بني عليها هذا الحكم ''قد'' تكون تعرضت للتغيير , فالذكر كان له حظ الانثيين لأن الذكر كان مكلفا بالنفقة في المجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم يضيف '' رفيقي'' .

و أضاف '' عبد الوهاب رفيقي'' أنه و في ظل تغيير عدد من المعطيات حيث أصبحت المرأة تساهم في مصاريف البيت و الدور الاجتماعي للمرأة قد تغيير مما كان عليه قبل , فكما القاعدة الأصولية تقول أيضا بأن ''الحكم يدور مع علته وجودا و عدما'' , وأن كثيرا من الأحكام التي نص عليها القرآن- يضيف المتحدث – يمكن مخالفتها اذا تبث أن العلة التي قامت عليها قد تغييرت , أن قاعدة ''لا اجتهاد مع النص'' ليست على إطلاقها حيث يمكن الاجتهاد اذا كان النص متعلقا بسياق و علة و غاية معينة .
و عبر ''أبو حفص'' أن مناقشة كوضوع ''الارث'' هو جزء من منظومة النظام الاجتماعي و الأسري في الاسلام مؤكدا أن هذا الحوار يجب أن يشارك فيه الفقيه و الحقوقي و عالم الاجتماع و القانون لتدارس هذه المتغيرات و امكانية تأثيرها على مثل هذا الحكم.


‫شوف تيفي

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