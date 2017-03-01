انفراد.. بعد سعد المجرد: اعتقال مغربي آخر بباريس والتهمة تعنيف ومحاولة اغتصاب زوجته+تفاصيل لا تصدق ﻿

كشفت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' أنها توصلت بشكاية من فتاة مغربية شابة، تفيد أن والدها المغربي كان ضحية والدتها المغربية التي تسببت في سجنه واتهمته بمحاولة اغتصابها



''شوف تيفي'':

كشفت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' أنها توصلت بشكاية من فتاة مغربية شابة، تفيد أن والدها المغربي كان ضحية والدتها المغربية التي تسببت في سجنه واتهمته بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق بمغربية تنحدر من مدينة طنجة تدعى ''ع.م'' وزوجها المغربي ''ي.د'' الذي ينحدر من مدينة العرائش، مشيرة إلى أن ابنتهما كشفت تفاصيل مؤلمة وصادمة عن العلاقة بين والديها، مؤكدة للجمعية أن والدتها كانت تمارس العلاقة الجنسية مع والدها مقابل مبلغ مالي وهو أمر غير معقول ولا يقبله أي عقل.

وأضافت الابنة للجمعية المذكورة أن والدتها في إحدى المرات، دخلت في نقاش حاد مع والدها، قبل أن تقوم بتمزيق ملابسها وتكسير أثاث المنزل، لتتصل بالشرطة مدعية أن زوجها قام بمحاولة اغتصابها وعنفها جسديا.

وأكدت الجمعية أن المغربي تم إيداعه السجن منذ 8 أشهر بتهمة محاولة اغتصاب زوجته والاعتداء عليه، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للنظر في هذه القضية وإنصاف المغربي.



