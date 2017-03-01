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بن كيران وزوجته يصلان السعودية نهاية الأسبوع الجاري لأداء مناسك العمرة

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 12:19 بن كيران وزوجته يصلان السعودية نهاية الأسبوع الجاري لأداء مناسك العمرة | بوليتيك
بن كيران وزوجته يصلان السعودية نهاية الأسبوع الجاري لأداء مناسك العمرة
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران سيغادر المغرب نحو المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة نهاية الأسبوع الجاري وليس بدايته كما يتم الترويج له من طرف بعض المصادر.

شوف تيفي

كشفت مصادر "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران سيغادر المغرب نحو المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة نهاية الأسبوع الجاري وليس بدايته كما يتم الترويج له من طرف بعض المصادر.

وحسب ذات المصدر،أن بن كيران أعلن عن أدائه لمناسك العمرة منذ إعفائه من تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني، لكن المستجدات التي أعقبت الإعفاء، دفعت بمقربين منه إلى تأجيل الخطوة.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران سيعتكف وسيتوارى عن الأنظار خاصة في اللقاءات السياسية مباشرة بعد عودته من الديار المقدسة، حيث سيعود بن كيران إلى العمل في إختصاصه السابق وهو تسيير المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران سيعود إلى المغرب بعد أقل من أسبوعين تقريبا، من وصوله للديار المقدسة، حيث سبق "لشوف تيفي" أن أوردت مقال سابق أن بن كيران أسر لمقربين منه برغبته في أداء مناسك العمرة منذ الإعلان الرسمي عن تعيين سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة.

ولم يستبعد ذات المصدر، زيارة بن كيران لبعض أصدقائه السعوديين والمغاربة القاطنين قرب مكة والمدينة المنورة، حيث توصل رئيس الحكومة السابق بالعديد من الرسائل من معارفه بزيارتهم أثناء تواجده بالديار المقدسة.


‫شوف تيفي

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الحكومة عمرة بن كيران المؤسسات التعليمية الخاصة شوف تيفي

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