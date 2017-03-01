بعد الفريق البرلماني..لقاء تواصلي بين العثماني وقادة حركة التوحيد والإصلاح ﻿

تمكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من الحصول على دعم قيادة حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، خلال اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بمقر الحركة.

شوف تيفي



تمكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من الحصول على دعم قيادة حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، خلال اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بمقر الحركة.

وحسب مصدر "لشوف تيفي" فالعثماني أكد أمام الحاضرين أنه سيواصل الإصلاحات الذي بدأها سلفه عبد الإله بن كيران، داعيا قادة الحركة إلى مساندته ودعم حكومته التي حصلت قيادات بالحركة على مناصب وزارية فيها.

وتداول العثماني خلال اللقاء التواصلي مع قيادة الحركة، أهم نقاط برنامجه الحكومي، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر في مجموعة من القضايا، وعلى رأسها التحالفات الحكومية، والغضب المتزايد من قواعد الحزب على العثماني.

من جهة ثانية، كشف الموقع الرسمي للحركة، أن عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة رحب في كلمته بسعد الدين العثماني شاكرا له هذه الزيارة، ومتمنيا له التوفيق والسداد في مسؤوليته الحكومية الجديدة.

ويأتي اللقاء التواصلي لرئيس الحكومة مع قادة حركة التوحيد والإصلاح، مباشرة بعد اللقاء التواصلي الذي جمعه مع برلمانيي حزب المصباح، في محاولة لإمتصاص الغضب وتهدئة البرلمانيين الذين حذروا من التصويت العقابي ضد البرنامج الحكومي إن لم يشر بشكل صريح لمواصلة إصلاح صندوق المقاصة والإبقاء عن دعم الأرامل.





