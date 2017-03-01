حصري.. جهات مجهولة تسعى لتدمير سعد المجرد ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد الذي عانق الحرية عقب حصوله على السراح المؤقت، كشف مصدر ''شوف تيفي'' من باريس أن هناك احتمالا كبيرا إلى وجود جهات مجهولة تسعى إلى تدمير ''المعلم'' وإنهاء حياته



"شوف تيفي"



في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد الذي عانق الحرية عقب حصوله على السراح المؤقت، كشف مصدر "شوف تيفي" من باريس أن هناك احتمالا كبيرا إلى وجود جهات مجهولة تسعى إلى تدمير "المعلم" وإنهاء حياته الفنية.

وأوضح المصدر ذاته الذي رفض الكشف عن هوية الراغبين في الإضرار بالمجرد، أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة بالنسبة لهذا الأخير، حيث ستظهر العديد من المعطيات التي يتم النبش ورائها للتأكد من وجود مؤامرة.

وأضاف ذات المصدر أن ما جرى في كواليس القضية وما يتم إخفاؤه بخصوصها وعدم انتهاء التحقيق بها، يؤكد وجود خطة موضوعة بإحكام تسعى لبقاء المجرد فترة طويلة بفرنسا وبالتالي الغياب عن الساحة الفنية.



