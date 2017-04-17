بالصورة :بعد 6 أشهر.. هذا ما كتبته الصديقة ''الحميمة'' لسعد لمجرد أياما بعد الافراج عنه ﻿

نشرت ''غيثة العلاكي'' الصديقة المقربة للنجم المغربي سعد لمجرد , و في أول تدوينة لها في الفايسبوك بعد إطلاق صراحه , صورة للمعلم بلحية كثيفة وهو يرتدي قبعة و نظارة شمسيتان بالإضافة إلى سترة سوداء اللون

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



نشرت ''غيثة العلاكي'' الصديقة المقربة للنجم المغربي سعد لمجرد , و في أول تدوينة لها في الفايسبوك بعد إطلاق صراحه , صورة للمعلم بلحية كثيفة وهو يرتدي قبعة و نظارة شمسيتان بالإضافة إلى سترة سوداء اللون و البسمة تظهر على محياه.

و علقت ''غيثة'' أقرب صديقة للمعلم على الصورة بـ''الحمد لله على خروجك سعد'' في إشارة للفرج الذي حمله يوم الخميس الماضي بقضاء محكمة الحريات الفرنسية بتمتيع البوب ستار ''سعد لمجرد'' بالسراح المؤقت .

و كانت عدد من المواقع الإلكترونية قد نشرت في السنوات الأخيرة خبراً يفيد خطبة الفنان المغربي سعد المجرد على الشابة غيثة العلاكي، قبل أن ينفي صاحب ''غلطانة'' عبر صفحته الشخصية على فيسبوك هذا الخبر بصورة تجمعه بالأخيرة وعلق عليها قائلاً: ''غيثة صديقتي المقربة وليست خطيبتي، ولكن شكراً على هذا الفال''.



