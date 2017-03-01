انسجام تام..صورة جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى بميامي ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والتي تم التقاطها لهما بميامي الأمريكية.



"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى والتي تم التقاطها لهما بميامي الأمريكية.

وظهر الملك محمد السادس بالصورة وهو يتحدث بعفوية إلى مجموعة من الأشخاص و الأميرة للا سلمى تمسك بيده ، وهو ما جعل المئات من النشطاء يتفاعلون معها بكثافة.

وتفاعل النشطاء مع الصورة، حيث تمنى الجميع عطلة رائعة للملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى، متمنين في الوقت ذاته الهناء والصحة لجميع أفراد الأسرة العلوية.



