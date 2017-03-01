 رسميا..المغرب يفتتح سفارة جديدة برواندا برئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين | مجتمع

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. | ثقافة و فنون

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش..

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

تردد وسط قيادة البيجيدي حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته | بوليتيك

تردد وسط قيادة ''البيجيدي '' حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته

بالفيديو ..أمريكي يتلو القرآن بطريقة رائعة‎ | بووز

بالفيديو ..أمريكي يتلو القرآن بطريقة رائعة‎

خطير.. الأمن الوطني يوقف هتلر بمدينة أصيلة | حوادث و حقوق

خطير.. الأمن الوطني يوقف ''هتلر'' بمدينة أصيلة

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط | بوليتيك

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط

حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد | ثقافة و فنون

حصري..النيابة العامة الفرنسية تُقرر مصير سعد المجرد

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

رسميا..المغرب يفتتح سفارة جديدة برواندا برئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 11:02 رسميا..المغرب يفتتح سفارة جديدة برواندا برئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
رسميا..المغرب يفتتح سفارة جديدة برواندا برئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي
إفتتحت بشكل رسمي مقر جديد للسفارة المغربية في مدينة كيغالي عاصمة رواندا التي تحظى برئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي لهذه السنة.

شوف تيفي

إفتتحت بشكل رسمي مقر جديد للسفارة المغربية في مدينة كيغالي عاصمة رواندا التي تحظى برئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي لهذه السنة.

وتأتي الخطوة الجديدة للدبلوماسية المغربية، مباشرة  بعد إستعادة العضوية الكاملة داخل أسوار الاتحاد الإفريقي ورفع العلم المغربي، بمقر الاتحاد العاصمة الإثيوبية  أديس ابابا.

ويرى المتتبعون، أن القرار المغربي يأتي تزامنا  مع إقتراب صدور التقرير النهائي للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، والذي ينتظر أن يلقي خلاله التشادي "موسى فكي" رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي كلمته بخصوص النزاع قبل تقديم تقريره حول الأوضاع بالصحراء المغربية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحراء المغربية الإتحاد الإفريقي الأوضاع المفر الجديد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تردد وسط قيادة البيجيدي حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته | بوليتيك

تردد وسط قيادة ''البيجيدي '' حول تهنئة طيب رجب أردوغان بعد قبول تعديلاته

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط | بوليتيك

سابقة:أكبر سفينة في العالم ترسو بميناء طنجة المتوسط

وزارة حصاد تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إلغائها مصاحبة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال فترة الامتحانات | بوليتيك

وزارة ''حصاد'' تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إلغائها مصاحبة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال فترة الامتحانات

مقرب من العثماني:لهذه الأسباب يهاجم أعضاء بالبيجيدي رئيس الحكومة | بوليتيك

مقرب من العثماني:لهذه الأسباب يهاجم أعضاء ''بالبيجيدي'' رئيس الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنانة العالمية أماندا ترحب بالمغاربة بالدارجة من مراكش..شوفو أشنو قالت | بــووز
منذ 22 دقيقة

الفنانة العالمية أماندا ترحب بالمغاربة بالدارجة من مراكش..شوفو أشنو قالت

بالفيديو.. عرض خاص لرياضة الزيرو بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو.. عرض خاص لرياضة ''الزيرو'' بالرباط

بعد اعتزاله جدوان لشوف تيفي:أنا أطرت والد سعد لمجرد في الحج وكاينة سوء النية فالقضية ديال سعد | بــووز

بعد اعتزاله جدوان لشوف تيفي:أنا أطرت والد سعد لمجرد في الحج وكاينة سوء النية فالقضية ديال سعد

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي | حالة خاصة

للمساعدة: 60عام و أنا كارية دعاني مول الدار باش نخرج ومعنديش فين نمشي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين | مجتمع
منذ 15 دقيقة

عاجل وبالصور.. الظلام الدامس بحي البرنوصي بالبيضاء والناس خايفين

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش.. | ثقافة و فنون

انفراد..مريم سعيد كْذبات على المغاربة وها فاش..

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر | دولي

عاجل.. هزة أرضية بالجارة الجزائر

عاجل: مسلح حْصَل كايكريسي فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي | حوادث و حقوق

عاجل: مسلح حْصَل ''كايكريسي'' فطوبيس وهاشنو وقع منين دْخّل ولد الحي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.