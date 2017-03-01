رسميا..المغرب يفتتح سفارة جديدة برواندا برئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي ﻿

إفتتحت بشكل رسمي مقر جديد للسفارة المغربية في مدينة كيغالي عاصمة رواندا التي تحظى برئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي لهذه السنة.

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إفتتحت بشكل رسمي مقر جديد للسفارة المغربية في مدينة كيغالي عاصمة رواندا التي تحظى برئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي لهذه السنة.

وتأتي الخطوة الجديدة للدبلوماسية المغربية، مباشرة بعد إستعادة العضوية الكاملة داخل أسوار الاتحاد الإفريقي ورفع العلم المغربي، بمقر الاتحاد العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

ويرى المتتبعون، أن القرار المغربي يأتي تزامنا مع إقتراب صدور التقرير النهائي للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، والذي ينتظر أن يلقي خلاله التشادي "موسى فكي" رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي كلمته بخصوص النزاع قبل تقديم تقريره حول الأوضاع بالصحراء المغربية.