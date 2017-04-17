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في أقل من 24 ساعة تدوينة جديدة ومثيرة لسعد لمجرد وها شنو قال فيها

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 10:41 في أقل من 24 ساعة تدوينة جديدة ومثيرة لسعد لمجرد وها شنو قال فيها | ثقافة و فنون
في أقل من 24 ساعة تدوينة جديدة ومثيرة لسعد لمجرد وها شنو قال فيها
نشر الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من يومه الإثنين عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام تدوينة جديدة شكر من خلالها معجبيه على تفاعلهم مع ''كليبه الجديد البراءة'' الذي أصدره مساء أمس الأحد بباريس عقب

شوف تيفي

نشر الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من يومه الإثنين عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام تدوينة جديدة شكر من خلالها معجبيه على تفاعلهم مع "كليبه الجديد البراءة" الذي أصدره مساء أمس الأحد بباريس عقب تمتيعه بالسراح المؤقت حيث كتب فيها « صباح الخيرات إن شاء الله ، الله يسعدكم ، الفيديو ديالنا وصل لأكثر من مليون مشاهدة ، فعلا صدق من قال أعطيه العصير ».

ولاقت مقولة لمجرد « فعلا صدق من قال أعطيه العصير » إعجاب العديد من متتبعي المعلم قائلين أن الأخير بعث برسالة مشفرة لحساده ومن لم يسانده في محنته التي مر منها مؤخرا، كما أضافوا أن سعد لمجرد عاد إلى الساحة الفنية بقوة.

وكان الفيديو الذي نشره لمجرد ليلة البارحة والذي يحمل اسم « فور يو » قد لاقى إعجاب محبي صاحب أغنية أنا ماشي ساهل وذلك بعد تحقيقها لأزيد من مليون مشاهدة على موقع اليوتوب في أقل من 24 ساعة.

جدير بالذكر، أن ابن الفنانين البشير عبدو ونزهة الركراكي كان قد تمتع بالسراح المؤقت بحر الأسبوع المنصرم بشروط استدعت حمله للسوار الإلكتروني وعدم مغادرته التراب الفرنسي إلى غاية انتهاء التحقيقات.

 

 

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