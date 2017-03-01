غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان ﻿

نظم بعض أفراد الجالية التركية في مدينة كولن الألمانية، مسيرة بسياراتهم، احتفالا بإقرار التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، في تركيا، عقب استفتاء الأحد.

شوف تيفي







نظم بعض أفراد الجالية التركية في مدينة كولن الألمانية، مسيرة بسياراتهم، احتفالا بإقرار التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، في تركيا، عقب استفتاء الأحد.



وتفاجأ المحتفلون بغرامات مالية فرضت عليهم من قبل شرطة المرور، بعد "إثارة الضجيج"، في المدينة التي يقطنها الأتراك بكثافة، حيث قدم العديد من الألمان شكاوي للشرطة بعد الإحتفالات والضوضاء والأهازيج التي أعقبت الإعلان عن النتائج.



وعلت أصوات أبواق السيارات احتفالا بنتيجة الاستفتاء، لا سيما في الأحياء التي يتركز فيها الأتراك المحسوبين على حزب العدالة والتنمية التركي.







