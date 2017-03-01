عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت" شوف تيفي" أن سائحا أجنبيا من ألمانيا فارق الحياة في هذه الأثناء من يومه الإثنين، على مقربة من مسجد الحسن الثاني.
و كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن سبب الوفاة يعود لإصابة المُسن بسكتة قلبية وسط دهشة الوفد المرافق له.
و قد تم نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى الصوفي بالدار البيضاء.
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