بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك ﻿

"شوف تيفي"
ارتكب رجل أمريكي يدعى ستيف ستيفنز، أمس الأحد، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مسن وبث تفاصيل الجريمة مباشرة على الفايسبوك.
وحسب وسائل إعلام أمريكية فقد أقدم المعني بالأمر بقتل المسن البالغ من العمر قيد حياته 78 عاما، بمدينة كليفلاند، مضيفة أن فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظة وقوع الجريمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مرتكب الجريمة أثار رعب وهلع سكان المدينة الأمريكية، حيث لم يكتف بجريمته، بل قام ببثها مباشرة عبر "فيسبوك"، وأشار إلى أنه قام بنفس الفعل 13 مرة، وأنه في طريقه لقتل آخرين.
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