مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا ﻿

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حشودا من أنصاره الذين كانوا يلوحون بالأعلام أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز اليوم الاثنين.

''شوف تيفي''

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حشودا من أنصاره الذين كانوا يلوحون بالأعلام أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن أردوغان قال ذلك خلال إعلانه الفوز في استفتاء سيمنحه صلاحيات واسعة، لكن معارضيه قالت إن التصويت شابته مخالفات وإنها ستطعن في النتيجة.

وأضاف متحدثا في اسطنبول إنه سيبحث ''على الفور'' مسألة تطبيق عقوبة الإعدام مجددا مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي المعارض، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع نهاية لمحادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.