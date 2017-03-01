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بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 06:46 بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي
بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات
قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته الأحد.

شوف تيفي - وكالات

قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته الأحد.

وأوردت المفوضية في بيان لها "في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها."
كما أفاد مجلس أوروبا إن "القيادة التركية يجب أن تفكر بعناية بشأن خطواتها القادمة بالنظر إلى نتيجة الاستفتاء".

وكشف الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان له "الناخبون الأتراك صوتوا على التعديلات على الدستور. بالنظر إلى النتيجة المتقاربة فإنه يتعين على القيادة التركية أن تفكر في الخطوات القادمة بعناية."

وأضاف "من المهم تماما استقلال القضاء تماشيا مع مبدأ سيادة القانون الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. مجلس أوروبا الذي يضم تركيا في عضويته مستعد لدعم الدولة (تركيا) في هذه العملية."

وفي إسطنبول، قرع العديد من السكان الأواني من نوافذهم في شكل تقليدي من أشكال الاحتجاج في الوقت الذي أعلن فيه أردوغان الفوز في استفتاء جاءت نتيجته متقاربة للغاية.

وقال شهود عيان إن السكان احتجوا في أربعة على الأقل من أحياء اسطنبول. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مجموعات من المحتجين يخرجون للشوارع في بعض المناطق.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن 51.3 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على منح الرئيس صلاحيات واسعة جديدة صوتوا "بنعم" بعد إحصاء أصوات 99 في المئة من صناديق الاقتراع. لكن أكبر ثلاث مدن تركية، ومنها إسطنبول، صوتت "بلا".


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