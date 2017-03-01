كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية ﻿

اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية ل''بيونغ يونغ'' الكورية الشمالية اليوم الأحد طائرة تجسس أمريكية تحمل 70 عنصرا استخباراتيا فوق بحر اليابان ،فى تطور خطير للأزمة الكورية الشمالية و الولايات المتحدة

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اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية ل"بيونغ يونغ" الكورية الشمالية اليوم الأحد طائرة تجسس أمريكية فوق بحر اليابان ،فى تطور خطير للأزمة الكورية الشمالية و الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البنتاغون الأمريكي قد أصدر بلاغا بعدم إعلان أي تفاصيل عن الحادث حيث تم عقد اجتماع عاجل على الفور مع الرئيس الامريكي "ترامب" ووزير دفاعه "جيمس ماتيس" لبحث الأمر في أقرب وقت.

وفي المقابل تحركت القطع البحرية الأمريكية للبحث عن حطام الطائرة في مياه بحر اليابان حيث لم يتم العثور على حطام الطائرة أو حتى جثث القتلى لحدود الساعة.