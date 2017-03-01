مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو ﻿

خلف شاحن هاتف نقال حريقا مهولا بإحدى العمارات السكنية لحي بنصفار بمدينة صفرو صباح يومه الأحد أتى على كل طوابق العمارة.

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خلف شاحن هاتف نقال حريقا مهولا بإحدى العمارات السكنية لحي بنصفار بمدينة صفرو صباح يومه الأحد أتى على كل طوابق العمارة.

و ذكرت مصادر صحفية محلية أن الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من نهار اليوم أتى على كل محتويات العمارة المكونة من طابقين .

وقد حلت وفور علمها بالحادث عناصر الوقاية المدنية و التي افلحت في إخماد الحريق الذي لم يخلف خسائر في الأرواح لكنه حلف خسائر مادية جسيمة تضيف ذات المصادر.