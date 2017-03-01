أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء ﻿

وقعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية آنفا مدعومة بفرقة الدراجين ، قبل لحظات من يومه الاحد على مستوى وسط مدينة الدارالبيضاء مروج الأقراص المهلوسة '' و بحوزته 10 حبات من الأقراص المهلوسة

شوف تيفي

وقعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية آنفا مدعومة بفرقة الدراجين ، قبل لحظات من يومه الاحد على مستوى وسط مدينة الدارالبيضاء مروج الأقراص المهلوسة " و بحوزته 10 حبات من الأقراص المهلوسة من نوع "اكستازي.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن إلقاء القبض على هذا المروج جاء بعد كمين نصب له على مستوى شارع الأمير مولاي عبدالله .

و أشارت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة اهتدت إلى مكان المزود الرئيسي لهذا المروج بعد اعترافه لهم حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية نحو مقهى على مستوى حي بنجدية لتوقف المعنية بالأمر و بحوزتها 45 حبة من الاكستازي القوية.

و قد تم اقتياد الجميع إلى المنطقة الأمنية آنفا قصد الاستماع للموقوفين و تحرير محاضر لهم قبل عرضهم أمان أنظار وكيل الملك .