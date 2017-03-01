أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء ﻿

شوف تيفي
وقعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية آنفا مدعومة بفرقة الدراجين ، قبل لحظات من يومه الاحد على مستوى وسط مدينة الدارالبيضاء مروج الأقراص المهلوسة " و بحوزته 10 حبات من الأقراص المهلوسة من نوع "اكستازي.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن إلقاء القبض على هذا المروج جاء بعد كمين نصب له على مستوى شارع الأمير مولاي عبدالله .
و أشارت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة اهتدت إلى مكان المزود الرئيسي لهذا المروج بعد اعترافه لهم حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية نحو مقهى على مستوى حي بنجدية لتوقف المعنية بالأمر و بحوزتها 45 حبة من الاكستازي القوية.
و قد تم اقتياد الجميع إلى المنطقة الأمنية آنفا قصد الاستماع للموقوفين و تحرير محاضر لهم قبل عرضهم أمان أنظار وكيل الملك .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.