لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
لجأ ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى حيلة جديدة ضد معارضيه العشرة ،عبر تحريض المجالس الإقليمية لحزب الوردة للتنديد لما صدر عنهم في مواجهة لشكر.
و في هذا الصدد أصدر المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجهة الشرقية اليوم الأحد 16 أبريل بلاغا يندد فيه بما وصفه" الأساليب المشبوهة التي يستعملها بعض المحسوبين على القيادة الحزبية و التي تروم الإساءة و التشويش على الحزب في هده المحطة المفصلية من تاريخ المغرب" .
من جهته أكد الحزب في بلاغه تتوفر شوف تيفي على نسخة منه على أن قيادة الحزب يجب أن تستحضر في تقييمها للمرحلة الحالية" الإنجازات المهمة " ،التي تم إنجازها رغم "الحملات الشرسة و المغرضة" التي استهدفته من هنا و هناك.
كما أكد الحزب دعمه المطلق للكاتب الأول ادريس لشكر.
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