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لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

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لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

بتاريــخ : 17 أبريل 2017 / 03:07 لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك
لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه
لجأ ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى حيلة جديدة ضد معارضيه العشرة ،عبر تحريض المجالس الإقليمية لحزب الوردة للتنديد لما صدر عنهم في مواجهة لشكر.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

لجأ ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى حيلة جديدة ضد معارضيه العشرة ،عبر تحريض المجالس الإقليمية لحزب الوردة للتنديد لما صدر عنهم في مواجهة لشكر.

و في هذا الصدد أصدر المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجهة الشرقية اليوم الأحد 16 أبريل بلاغا يندد فيه بما وصفه" الأساليب المشبوهة التي يستعملها بعض المحسوبين على القيادة الحزبية و التي تروم الإساءة و التشويش على الحزب في هده المحطة المفصلية من تاريخ المغرب" .

من جهته أكد الحزب في بلاغه تتوفر شوف تيفي على نسخة منه على أن قيادة الحزب يجب أن تستحضر في تقييمها للمرحلة الحالية" الإنجازات المهمة " ،التي تم إنجازها رغم "الحملات الشرسة و المغرضة" التي استهدفته من هنا و هناك.

كما أكد الحزب دعمه المطلق للكاتب الأول ادريس لشكر.

 

‫شوف تيفي

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لشكر الكاتب الأول الجهة الشرقية شوق تيفي

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