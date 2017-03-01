تجول ''سعد لمجرد'' بشوارع باريس يثير فضول الفايسبوكيين المغاربة ﻿

تساءل عدد من رواد التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' , عن مدى امثثال لمعلم لشروط ''السوار الالكتروني'' و الذي طلب من ''سعد لمجرد'' ارتداءه طيلة أيام الافراج عنه خلال فترة سراحه المؤقت.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تساءل عدد من رواد التواصل الاجتماعي "فايسبوك" , عن مدى امثثال لمعلم لشروط "السوار الالكتروني" و الذي طلب من "سعد لمجرد" ارتداءه طيلة أيام الافراج عنه خلال فترة سراحه المؤقت.

و ظهر "لمجرد" في عدد من الصور منذ الجمعة الماضي و هو يتجول في عدد من شوارع باريس في تضارب تام مع شروط السوار الالكتروني الذي تمنع بموجبه السلطات الأمنية الفرنسية المفرج عنهم من عدم تجاوز حد 200 متر من مقر اقامتهم إلا للضرورة القصوى و بطلب من السلطات .

و كان عدد من النشطاء الفايسبوكيين قد شككوا في طبيعة السراح المؤقت الذي صدر في حق لمعلم و الذي يظهر أنه تمهيد للافراج النهائي عن "سعد لمجرد" الثلاثاء المقبل.