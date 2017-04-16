الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل ﻿

عبر عدد من ساكنة أحياء النرجس والأمل و بن علي بالعاصمة العلمية فاس عن غضبهم الكبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي بدون سابق إنذار عن كافة مناطق الحي المذكور.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عبر عدد من ساكنة أحياء النرجس والأمل و بن علي بالعاصمة العلمية فاس عن غضبهم الكبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي بدون سابق إنذار عن كافة مناطق الحي المذكور.

و ذكرت مصادر شوف تيفي أن التيار الكهربائي والذي دام انقطاعه لمدة زادت عن الساعتين بدون سابق إندار أخرج ساكنة النرجس عن صمتها و جعلها تخرج للشارع .

و أضافت المصادر أن بعض المقاهي و المحلات التجارية استعانت بضوء الشموع في انتظار عودة الضوء.