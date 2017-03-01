إيقاف أربعة أشخاص مطلوبين وطنيا بتهمة الإتجار في المخدرات بينهم قاصر ﻿

تمكنت فرقة الدراجين بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، من إيقاف 4 أشخاص، يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للإشتباه في صلتهم بأفعال إجرامية مختلفة.

شوف تيفي



تمكنت فرقة الدراجين بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، من إيقاف 4 أشخاص، يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للإشتباه في صلتهم بأفعال إجرامية مختلفة.



وتأتي عملية إيقاف المعنيين بالأمر بعد العمليات التي باشرتها السلطات الأمنية منذ يوم الجمعة الماضي، ويتعلق الأمر بشخص يجري البحث عنه في قضية مرتبطة بالإتجار في المخدرات، فيما الأشخاص الثلاثة الآخرين، ومن بينهم قاصر، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث متفرقة للإشتباه في ضلوعم في أفعال متصلة بالسرقات بمختلف أصنافها.



وقد تم إخضاع الموقوفين البالغين لتدابير الحراسة النظرية، في حين تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





