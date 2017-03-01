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صدق أو لا تصدق .. خطأ صحفي كاد أن يتسبب في اندلاع الحرب العالمية الثالثة و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 22:57 صدق أو لا تصدق .. خطأ صحفي كاد أن يتسبب في اندلاع الحرب العالمية الثالثة و هذه هي التفاصيل | دولي
صدق أو لا تصدق .. خطأ صحفي كاد أن يتسبب في اندلاع الحرب العالمية الثالثة و هذه هي التفاصيل
كاد خطأ صحفي لإحدى الوكالات الصينية أن يتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة , حينما أوردت وكالة الأنباء “شينخوا” الصينية الرسمية،أن كوريا الشمالية “أطلقت” صاروخا أثناء احتفالاتها بيوم الشمس السبت


شوف تيفي :

كاد خطأ صحفي لإحدى الوكالات الصينية أن يتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة , حينما أوردت وكالة الأنباء “شينخوا” الصينية الرسمية،أن كوريا الشمالية “أطلقت” صاروخا أثناء احتفالاتها بيوم الشمس السبت الماضي، في حين أن الصحفي كان يقصد من خلال كتاباته أن بيونغ يونغ “استعرضت” الصاروخ فقط, قبل أن تدارك الوكالة الصينية خطأها .

و كانت العلاقة المتوثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد بلغت مداها مؤخرا بعد ارتفاع حدة التهديدات المتبادلة بين البلدين بإمكانية شن هجمات، حيث كان عنوان وكالة الأنباء “شينخوا” الصينية الرسمية محفز على اندلاع حرب.

و كانت كوريا الشمالية قد عرضت السبت الماضي صواريخ جديدة طويلة المدى وأخرى تطلق من غواصات،في يوم الشمس الذي يوافق الذكرى الخامسة بعد المئة لميلاد مؤسس البلاد ''كيم إيل سونغ''.

 

‫شوف تيفي

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كوريا الشمالية كيم إيل سونغ شوف تيفي اندلاع حرب الوكالات الصينية

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