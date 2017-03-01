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الأمن يعتقل ''النمس'' أخطر مجرمي تطوان بعد تنفيذه لجريمة قتل بشعة

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 22:47 الأمن يعتقل النمس أخطر مجرمي تطوان بعد تنفيذه لجريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق
الأمن يعتقل ''النمس'' أخطر مجرمي تطوان بعد تنفيذه لجريمة قتل بشعة
أفلحت مصالح الأمن بمدينة تطوان، صباح اليوم الأحد من اعتقال المتورط في إرتكاب الجريمة البشعة التي وقعت أمس السبت بحي الكريان وسط مدينة تطوان.


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أفلحت مصالح الأمن بمدينة تطوان، صباح اليوم الأحد من اعتقال المتورط في إرتكاب الجريمة البشعة التي وقعت أمس السبت بحي الكريان وسط مدينة تطوان.

و ذكر مصدر أمني أن عناصر الأمن بتطوان تمكنت من اعتقال المشتبه به و الملقب بـ''النمس'' من منزل خاله بحي جامع المزواق و الذي احتمى به ليلة أمس بعد تنفيذه لفعله الجرمي.

و أضاف المصدر أن خال الموقوف و عدد من أقاربه قاموا بمقاومة رجال الأمن بالحجارة موقعين إصابات بهم قبل أن يتم توقيفهم, حيث تبين أن الموقوف موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات القوية و الضرب و الجرح باستعمال السلاح الابيض .

و مباشرة بعد اعتقال الموقوفين تم نقل المتهمين إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حيث تم فتح تحقيق قضائي معهم ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إنتظار عرضهما أمام وكيل الملك بابتدائية تطوان للبث في ملفاتهم .
و كان حي الكريان قد شهد مساء أمس السبت فصول جريمة بشعة ، راح ضيحتها شاب في مقتبل العمر بعدما سدد له ''النمس'' ، ضربة قاتلة على مستوى القلب عجلت بوفاته .


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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

النمس مصلحة الشرطة القضائية النيابة العامة شوف تيفي تطوان جامع المزواق

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