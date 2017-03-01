الأمن يعتقل ''النمس'' أخطر مجرمي تطوان بعد تنفيذه لجريمة قتل بشعة ﻿

أفلحت مصالح الأمن بمدينة تطوان، صباح اليوم الأحد من اعتقال المتورط في إرتكاب الجريمة البشعة التي وقعت أمس السبت بحي الكريان وسط مدينة تطوان.



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أفلحت مصالح الأمن بمدينة تطوان، صباح اليوم الأحد من اعتقال المتورط في إرتكاب الجريمة البشعة التي وقعت أمس السبت بحي الكريان وسط مدينة تطوان.



و ذكر مصدر أمني أن عناصر الأمن بتطوان تمكنت من اعتقال المشتبه به و الملقب بـ''النمس'' من منزل خاله بحي جامع المزواق و الذي احتمى به ليلة أمس بعد تنفيذه لفعله الجرمي.



و أضاف المصدر أن خال الموقوف و عدد من أقاربه قاموا بمقاومة رجال الأمن بالحجارة موقعين إصابات بهم قبل أن يتم توقيفهم, حيث تبين أن الموقوف موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات القوية و الضرب و الجرح باستعمال السلاح الابيض .



و مباشرة بعد اعتقال الموقوفين تم نقل المتهمين إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حيث تم فتح تحقيق قضائي معهم ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إنتظار عرضهما أمام وكيل الملك بابتدائية تطوان للبث في ملفاتهم .

و كان حي الكريان قد شهد مساء أمس السبت فصول جريمة بشعة ، راح ضيحتها شاب في مقتبل العمر بعدما سدد له ''النمس'' ، ضربة قاتلة على مستوى القلب عجلت بوفاته .





