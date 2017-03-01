سار لمستخدمي الواتساب.. هذا هو التعديل الجديد ﻿

يستعد تطبيق ''واتساب''، لإطلاق خاصيتين جديدتين، انتظرهما المستخدمون لفترة طويلة، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة''إندبندنت''.

"شوف تيفي"



يستعد تطبيق "واتساب"، لإطلاق خاصيتين جديدتين، انتظرهما المستخدمون لفترة طويلة، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة"إندبندنت".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الميزة الأولى، ستتيح للمستخدمين حذف الرسائل التي قاموا بإرسالها، في غضون الدقائق الخمس الأولى، في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها، أما الميزة الثانية، فستسمح للمستخدمين بتعديل النصوص التي يرسلونها.

وعلاقة بالموضوع، أوضح موقع "سكاي نيوز" أن مستخدمي "واتساب"، يضطرون في الوقت الحالي، إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين، حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فضلا عن باقي عناصر التعديل الأخرى.