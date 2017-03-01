مثير وبالفيديو.. حضيو راسكم المغاربة: البيض ديال البلاستيك قريبا في الأسواق ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وغريب، يظهر صناعة بيض من مواد بلاستيكية بالصين.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وغريب، يظهر صناعة بيض من مواد بلاستيكية بالصين.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن هذا البيض يتكون من حمض الألجنيك، وشب البوتاسيوم، والجيلاتين، وكلوريد الكالسيوم والماء والألوان الاصطناعية، أما القشرة فهي مصنوعة من كربونات الكالسيوم.



وأضافت المصادر ذاتها أن هذا البيض خطير على حياة الإنسان، ومن الممكن أن تتسبب له بالإصابة بالخرف.



