مثير وبالفيديو.. سعد المجرد لن يكشف عن تفاصيل محنته الخطيرة بفرنسا..وها علاش ﻿

منعت العدالة الفرنسية الفنان المغربي سعد المجرد من الإدلاء بأي تصريح لمختلف وسائل الإعلام بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك حسب ما كشف عنه برنامج ''أيتي بالعربي'' اليوم الأحد.

"شوف تيفي"



منعت العدالة الفرنسية الفنان المغربي سعد المجرد من الإدلاء بأي تصريح لمختلف وسائل الإعلام بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك حسب ما كشف عنه برنامج "أيتي بالعربي" اليوم الأحد.



وعلاقة بالموضوع، كشف مصدر "شوف تيفي" أن قاضي الحريات، فرض مجموعة من الشروط على سعد المجرد من بينها عدم الإدلاء بأي تصريح لأن قضيته مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" ما تزال في التحقيق ولم يتم بعد الكشف عن جميع خيوطها.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، عانق الحرية أول أمس الجمعة، بعد أن منحه قاضي الحريات السراح المؤقت عقب مجموعة من الجلسات طيلة 6 أشهر.



