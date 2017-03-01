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مؤلم..فاجعة تهز البيضاء.. والسبب ''طوبيس'' لا تتوفر فيه شروط السلامة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 21:02 مؤلم..فاجعة تهز البيضاء.. والسبب طوبيس لا تتوفر فيه شروط السلامة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
مؤلم..فاجعة تهز البيضاء.. والسبب ''طوبيس'' لا تتوفر فيه شروط السلامة..وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' أن شارع الجيش الملكي بالبيضاء، شهد اليوم الأحد، حادثة جد خطيرة، فقدَ خلالها طفل قدميه بعد أن دهسته حافلة للنقل تابعة لشركة خاصة.



''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن شارع الجيش الملكي بالبيضاء، شهد اليوم الأحد، حادثة جد خطيرة، فقدَ خلالها طفل قدميه بعد أن دهسته حافلة للنقل تابعة لشركة خاصة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الطفل حاول النزول من خلال نافذة الحافلة التي لا تتوفر على زجاج، ليسقط أرضا قبل أن تدهسه عجلات الحافلة في مشهد وصف بالمؤلم والمروع.
وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، نقلت الطفل البالغ من العمر 14 سنة، إلى مستشفى الهاروشي، حيث خضع لتدخل طبي من خلال إجراء عملية جراحية مستعجلة له.
وعلاقة بالموقع، توصلت ''شوف تيفي'' سابقا بمجموعة من الشكايات من مواطنين، أكدوا أن حافلات الشركة التي تسببت إحداها في حادثة اليوم لا تتوفر فيها شروط السلامة، وقد كانت وراء وقوع العديد من الحوادث المروعة والمؤلمة والتي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة الإسعاف مستشفى الهاروشي الجيش الملكي

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