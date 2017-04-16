بعد استرجاع أطفالها من زوج باطما.. منى السابر والدة حلا توجه رسالة مؤثرة إلى معجبيها عبر انستغرام ( صور) ﻿

طمأنت منى السابر، طليقة زوج الفنانة المغربية دنيا باطما، معجبيها ومتتبعيها على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، على حالة أبنائها، بعد أن تمكنت من '' نزعهم'' من المنتج البحريني، المتزوج بالفنانة

''شوف تيفي'':زينب نمروك





طمأنت منى السابر، طليقة زوج الفنانة المغربية دنيا باطما، معجبيها ومتتبعيها على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، على حالة أبنائها، بعد أن تمكنت من '' نزعهم'' من المنتج البحريني، المتزوج بالفنانة المغربية.





ونشرت منى السابر على ''إنستغرام''، صورة مدون عليها ''هام جدا''، أرفقتها بتدوينة جاء فيها ''للتنويه فقط الأولاد بخير وللعلم حساب حلى، ليس لديه أي علاقه بهذا الاكونت ابوها غير الرقم السري حتى حلى ما بتعرفه فأي صور او تعليقات حلى لا علاقة لها بها أبدا''.



وطلبت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعطاءها مساحة من الهدوء لتعود العائلة إلى حياتها الطبيعية مؤكدة أنها هي والجدة سيتركن الأمور بيد المحامية للتعامل بشكل قانوني.



تجدر الإشارة إلى أن منى استرجعت أولادها بعد إصدار المحكمة لقرار يصب في مصلحتها.



