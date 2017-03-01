التحقيق مع لاعبين دوليين ومدرب شهير بالمغرب بعد اتهامهم بالنصب في مبلغ ناهز مليار ﻿

يُحقق وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء في اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري والمشاركة، مع لاعبين دوليين ومدرب معروف بالمغرب، حيث سبق أن تم الاستماع إليهم، أكثر من مرة،

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يُحقق وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء في اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري والمشاركة، مع لاعبين دوليين ومدرب معروف بالمغرب، حيث سبق أن تم الاستماع إليهم، أكثر من مرة، بخصوص واقعة النصب على مواطن في مشروع كبير بطريقة احترافية، بعد أن تم تزوير وثائق و محررات تجارية ووثائق للسطو على بقعة أرضية وعمارة بمراكش، كما تم الاحتيال على مبلغ يفوق مليارا و300 مليون سنتيم.



ووفقا لما أوردته جريدة المساء في عددها ليوم غد الاثنين، فإن وقائع اتهام اللاعبين الدوليين والمدرب، الذي سبق أن قاد الكثير من الفرق الوطنية، حين اشتروا بالمشاركة أرضا عارية مُعدة للبناء بمنطقة المنارة بمراكش، على أساس أن يتم بناء عمارة تضم مشروعا تجاريا بمراكش. وبعد إنجاز المشروع فوجئ المشتكي الذي تولى جميع النفقات والمصاريف، حسب مراحل الإنجاز إلى غاية نهايته، إذ تم بيع حقوق عقارية للاعب الدولي بصفته مشتريا.



وتبين، حسب التحقيقات التي باشرها القضاء، أن عقد البيع جاء مبنيا على مغالطات احتيالية تم اعتمادها من طرف المشتكى بهما، في العملية التي انتهت بين يدي القضاء بكل من الدار البيضاء ومراكش تقول المساء .





