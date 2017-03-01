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مثير..تفاصيل جديدة وخطيرة بعد المواجهة بين وفاء زوجة البرلماني مرداس وهشام المشتري القاتل

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 20:39 مثير..تفاصيل جديدة وخطيرة بعد المواجهة بين وفاء زوجة البرلماني مرداس وهشام المشتري القاتل | حوادث و حقوق
مثير..تفاصيل جديدة وخطيرة بعد المواجهة بين وفاء زوجة البرلماني مرداس وهشام المشتري القاتل
في الوقت الذي تشبثت زوجة عبد اللطيف مرداس باتهامها لهشام مشتري المتهم الرئيسي في الملف بقتل زوجها خلال المواجهة التي كانت بينهما أما قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي،


"شوف تيفي"

في الوقت الذي تشبثت زوجة عبد اللطيف مرداس باتهامها لهشام مشتري المتهم الرئيسي في الملف بقتل زوجها خلال المواجهة التي كانت بينهما أما قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي، كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الاثنين، أن المحققين المكلفين بالتحقيق في قضية البرلماني عبد اللطيف مرداس يسارعون الزمن من أجل التحقيق من رواية جديدة، جاءت على لسان ابن أخت المتهم الرئيسي في الملف الذي تم التحقيق معه بعد تسلمه يوم الخميس الماضي من السلطات التركية تفيد أن خاله اتفق مع شخص آخر خبير في الأسلحة يرجح أنه هو من قام بتنفيذ عملية القتل.

وأوضحت اليومية أن المعطيات الجديدة التي أدلى بها المتهم الرابع في الملف، أكدت أن المتهم الرئيسي كان على علاقة بجندي سابق يحترف صنع مسدسات وبنادق للزينة، حيث عرض عليه مبلغا ماليا مقابل قتل مرداس، وهو ما وافق عليه دون تردد وقام بتنفيذ العملية قبل الاختفاء عن الأنظار وهو ما دفع المحققين إلى البحث عن هوية الشخص الذي جاء في أقوال المتهم الرابع والبحث كذلك عن السلاح الذي تم به تنفيذ الجريمة.

وأكد ذات اليومية أن المتهم الرئيسي وزوجة مرداس، واصلا تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الجريمة، ففي الوقت الذي اتهمت زوجة مرداس المتهم الرئيسي بالتخطيط وتنفيذ العملية، اتهمها هذا الأخير بالتحريض على قتل زوجها أمام قاضي التحقيق خلال المواجهة التي أجريت بينهما نهاية الأسبوع الماضي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد اللطيف مرداس الرضيعة الزوجة زوجة مرداس المتهم الرئيسي السلاح

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