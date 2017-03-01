بالفيديو..رسالة جد مؤثرة من سعد المجرد لجميع عشاقه: ''أحبكم من كل أعماق قلبي '' ﻿

نشر الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من يومه الأحد مقطع فيديو جد مؤثر، ظهر خلاله وهو يتجول رفقة والديه وأصدقائه بشوارع باريس بعد حصوله على السراح المؤقت، وهو الفيديو الذي أهداه لجميع عشاقه الذين



''شوف تيفي''



نشر الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من يومه الأحد مقطع فيديو جد مؤثر، ظهر خلاله وهو يتجول رفقة والديه وأصدقائه بشوارع باريس بعد حصوله على السراح المؤقت، وهو الفيديو الذي أهداه لجميع عشاقه الذين وقفوا إلى جانبه خلال محنته.

وكتب المجرد إلى جانب الفيديو تدوينة مؤثرة يقول فيها '' الفيديو هو إهداء خاص لجمهوري الحبيب والوفي. مند بداية هذه الأزمة كنتم معي قلبا و قالبا في كل وقت وحين، مهما شكرتكم أنا و والِديّ الحبيبين فلن نوفيكم حقكم. أحبكم من أعماق قلبي ''الله يخليكم ليا''..سعد لمجرد''.

ومباشرة بعد نشره هذا الفيديو وصل في أقل من 10دقائق إلى 120 ألف متابع، بينما عبر أكثر من 35 ألف متابع عن إعجابهم بالفيديو وبالتدوينة.



